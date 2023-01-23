『美品⭐︎Paul Smith ポールスミス 2wayブラックナイロンビジネスバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 14分に出品され03月24日 08時 14分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️ブランド

Paul Smith

ポールスミス



◾️アイテム

2way

ナイロンビジネスバッグ



◾️色・デザイン

ブラック黒

内側パープル紫

肩掛け可能

斜め掛け可能

ショルダーストラップ取り外し可能

金具シルバー

A4収納可能



◇仕様

ファスナー開閉式

内ポケットファスナー式×1 オープン大×1 小×1

外ポケットファスナー式×1





◾️サイズ(cm)

縦=28

横=39

まち幅=9

ハンドル長さ=29

ハンドル高さ=9

ショルダーストラップ長さ=最長134

（調節可能）



※素人採寸の為、若干の誤差が

あるかもしれませんので、

参考程度にしてください。



◾️状態

目立った傷、汚れなどなくキレイ美品ではありますが、あくまでもリユース品の為、

多少の使用感、汚れ、小傷、ほつれは

あるものとご理解いただける方のご購入をお待ちしております。

※状態判断は個人差があります。

神経質な方はご購入をお控え

くださいませ。

※素人検品の為、検品漏れがあるかも

しれませんが、考慮した価格設定を

しております。ご了承お願い致します。



◾️素材

ナイロン



◾️配送

簡易コンパクト包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



◾️購入元

大手リサイクルショップ

鑑定済みの商品です安心してお買い求め下さい。



※商品画像は、お客様のpcモニターやインターネット環境の違いにより、多少色合いが違って見えることがございます。予めご了承下さい。

※ご購入前に必ずプロフィールを一読してからご購入をお願い致します。



カラー···ブラック

素材···ナイロン



特徴···2way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品⭐︎Paul

Smith

ポールスミス 2wayブラックナイロンビジネスバッグ