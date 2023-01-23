『Sony WF-1000XM4 Black (New Battery)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 18時 56分に出品され03月16日 18時 56分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Purchased 2023



これはユニットの実際の写真です^_^



当社が使用したバッテリーは、サプライヤーの認証を受けた新品の純正品であり、左右両方のイヤホンで何年も持続することを保証します。商品を発送する前に、問題なく使用できるように製品を試してテストします。



ソニー モデル名...WF-1000XM4 #24



その他特徴...ゲーミング, ノイズキャンセリング



こんにちは、私たちは兵庫県神戸市の修理業者です。左右のイヤホンと充電ケースを新しい純正バッテリーに交換しましたので、問題なく使用したり聞いたりできます。音量に応じて、ANC をオンにした状態で約 5 ～ 7 時間使用できます。また、商品を出荷する前に常にテストを行っているため、操作に問題が発生することはありません。また、24 時間以内に商品を発送します。ご協力ありがとうございます。当社の製品を気に入っていただければ幸いです。どうもありがとうございます。6 か月の保証があり、サービスを保証します。



ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット WF-1000XM4

ブランド：SONY

装着方式：左右分離型、完全独立型

イヤホン、ヘッドホンタイプ：カナル型

構造：密閉型

色：シルバー系

ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング ハイレゾ マイク 外音取り込み 防水、防滴 リモコン

低音域周波数（Hz）：20.0 Hz

高音域周波数（kHz）：40.0 kHz

ワイヤレス規格：Bluetooth

ワイヤレス機能：マルチペアリング

Bluetoothコーデック：LDAC AAC SBC

IP規格 （防水規格）：IPX4

駆動方式：ダイナミック型

ドライバサイズ（mm）：6.0 mm

充電端子：USB Type-C

充電時間：1.5 時間

重量（g）：14.6 g 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー