『Sony WF-1000XM4 Black (New Battery)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 18時 56分に出品され03月16日 18時 56分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ソニー
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落札価格9749円
241 入札履歴
終了
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