『【激レア】champion リバースウィーブ USA製 90s ラグラン ポケ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 02時 24分に出品され04月21日 02時 24分に終了予定です。即決価格は21,726円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★商品詳細★



◼Brand



champion

REVERSE WEAVE

チャンピオン

リバースウィーブ



■ Point



あまり出回らないポケット付き♪

首リブも長く、ラグラン♪

スクリプトロゴも青目♪

パープル♪

激レアです！



コレクションもいけます♪



サイズはXLですが、そこまで縮んでいないので日本のXL〜2XLくらいあります♪



90年代 Made in USA



■ Size notation



XL

XL〜2XL size相当



■ Actual size（㎝）



・着丈 77

・身幅 58

・裄丈 80



■ Color



紫 パープル



■ Meterial(素材)



コットン90%

ポリ10%



■ Condition

クリーニング、メンテナンス済み



＊デリケート洗濯済み

＊毛玉除去済み

＊ホットスチーム アイロン済み



あくまで『古着 』になります。

首リブダメージ、薄れ、等ありますが、まだまだ活躍してくれる一品です。

写真をご覧下さいませ。



ご理解いただけた方のみ、ご購入宜しくお願い致します♪



■発送について



基本的に購入から【2日以内の発送】 を心掛けています。



※都合により発送が遅れる場合は、メッセージにてお知らせ致します。



■返品・返金について



こちらに【大きなダメージ等】 の見落としがあった場合のみ評価前に連絡を下さると対応致します。



【サイズ】 や 【微妙な色の違い等】 については返品・返金しかねますので、 購入前にしっかり質問下さるようお願い致します。



出来る限り、実物と同じ色味になるよう撮影を心がけておりますが、 光の加減で微妙に異なる可能性もございます。 ご了承下さいませ。



※注意点※



尚、悪い評価が多い方と新規の方の入札はご遠慮下さい。申し訳ありません。



100%本物を取り扱っております。ご安心下さい♪

まずあり得ませんが、もし偽物だった場合は即座に返品に応じ送料も全てこちらでお支払いします。



誠実な対応を心がけますのでよろしくお願い致します♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【激レア】champion

リバースウィーブ

USA製

90s

ラグラン

ポケ