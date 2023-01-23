『【極美品】Tory Burch グリーン チェーンバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 01時 23分に出品され04月01日 01時 23分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年ほど前に50,000円ほどで購入しました。

1-2度の使用のみの美品です。



サフィアノレザーのため、傷や汚れが目立ちにくい素材です。





【ブランドの魅力】

Tory Burchは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このショルダーバッグは、そのスタイリッシュな外観と実用性を兼ね備えています。



【機能性】

内部には4つのポケットと1つのファスナー付きポケットがあり、収納力が高く、整理整頓がしやすい設計です。日常使いに最適です。



【デザイン】

鮮やかなグリーンのレザーにゴールドのチェーンストラップがアクセントとなり、どんなコーディネートにも映えるアイテムです。



- ブランド: Tory Burch

- 色: グリーン

- 素材: レザー

- 内部ポケット数: 4

- ファスナー付きポケット: 1

- ストラップの種類: チェーンストラップ

- スタイル: ショルダーバッグ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グリーン



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】Tory

Burch

グリーン

チェーンバッグ