『LOUIS VUITTON ルイヴィトン M30094 タイガ サテライト53【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 00時 38分に出品され04月01日 00時 38分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感】

ルイ・ヴィトンのキャリーケースは、その洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。ダークグリーンのレザーは、どんなシーンにもマッチし、持つ人の品格を引き立てます。



【機能性】

このキャリーケースは、しっかりとした構造で、旅行やビジネスシーンに最適です。内部には十分な収納スペースがあり、整理整頓がしやすい設計になっています。



【信頼性】

ルイ・ヴィトンは、長年にわたり高級ブランドとしての地位を確立しており、その製品は耐久性と信頼性に優れています。



- ブランド: Louis Vuitton

- 製造国: フランス

- 色: ダークグリーン

- 素材: レザー



サイズ：W53cm×H39cm×D17cm

ハンドル：約25cm



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カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ルイヴィトン

M30094

タイガ

サテライト53