『新品 ミュゼプラチナム 家庭用光脱毛器 エピフォトスキンケアハイグレード 全身【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 20時 11分に出品され03月09日 20時 11分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ● 即購入可能

● 24時間以内発送

● 新品未使用

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□ 商品名 □

エピフォトスキンケアハイグレード ( 脱毛器 )

エピフォトスキンケアプロローション ( 化粧水 )



□ 購入日 □

2023.10



※定価

脱毛器 143,000円

化粧水 3,300円

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ミュゼ契約時に購入しましたが、使用しない為

新品未使用で販売させて頂きます( )



顔、身体、VIOまで全身に使用可能。

美顔器としても使用できます♪

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※ 写真追加希望の場合はお声かけ下さい

※ 自宅保管の為神経質な方は御遠慮下さい

※ ご購入者様のイメージ違いや、サイズ違いでの返品交換はお受けできませんのでご注意ください。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>脱毛・除毛 商品の状態: 新品、未使用