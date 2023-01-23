『OUTDOORPRODUCTS × Firsthand別注2ポケットリボンバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 20時 54分に出品され03月10日 20時 54分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年9月に購入し、2度使用しました。

汚れもなく美品です。





2024 Fall ＆ Winter item



リボンテープが印象的なデザインのショルダーバッグ



●ショルダー紐は取り外し可能でハンドバッグとしてもお使いいただけます

●ショルダーの長さも調整可能

●前面にはポケットが二つついており、マチもしっかりとあるため収納力抜群です

●ギフトにも最適なかわいらしいバッグに仕上がりました

●リボンの形を自由に調整できる仕様にリニューアル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ OUTDOORPRODUCTS

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Firsthand別注2ポケットリボンバッグ