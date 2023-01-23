『チャズマッキントッシュ？赤 チェスターコート レッド ヴィンテージ？【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 09時 38分に出品され03月09日 09時 38分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます^ ^

プロフにお得情報あります❣️

#アパレル1616



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24-137



チャズマッキントッシュ？

メーカーの詳細が分かりません。

オランダ製で恐らくヴィンテージだと思います。



綺麗な赤色がクリスマスを感じます^_^ ✨状態

中古



虫食いの様な穴あり。

ポケット破れ

この様な状態のお品ですが生地自体はとっても綺麗でまだまだ着て頂けると思います^_^

全体的にこの状態です。

見落としご了承下さい。



☆カラー

赤 レッド

実物と画像で色が異なって見える場合があります

ご了承下さい。



☆サイズ



☘️使用状況、生地によって伸び方、縮み方が違いますので採寸表の確認お願いします。



平置き採寸

素人採寸の為誤差あり

肩幅 40㌢

身幅 46㌢

袖丈 60㌢

着丈 86㌢



中古商品です

細かい状態が気になる方はご購入お控え下さい。

確認はしておりますが見落とし等ご了承下さい。



保管や発送時によるシワはご了承ください

適宜圧縮しての発送となります



✨発送方法変更する事があります。

基本はゆうゆうメルカリ便にしていますが

らくらくメルカリ便に変更する事もあります。

ご希望の配送方法ございましたら購入前にお声掛け下さい^_^



到着後お品物に大きな見落とし等ありましたら評価前にご連絡下さい。

評価後は対応出来ません。



気になる点、写真の追加、質問、気軽にお声掛けください^ ^

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【スタイリッシュなデザイン】

この赤いチェスターコートは、シンプルでありながらエレガントなデザインが特徴です。どんなコーディネートにも合わせやすく、特別な場面でも活躍します。



【機能性と快適さ】

ボタンが付いており、しっかりとした作りで風を通しにくい設計です。寒い季節でも快適に過ごせるコートです。



- 色: 赤

- デザイン: コート

- ブランド名: CHAs MACINTOSH

- 製造国: オランダ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ チャズマッキントッシュ？赤

チェスターコート レッド ヴィンテージ？