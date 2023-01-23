『【Paul Smith】美品ポールスミス 2way ミニショルダー マルチスト黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 23時 21分に出品され05月12日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらは【Paul Smith】美品ポールスミス 2way ミニショルダー ハンドバッグ マルチストライプ ブラック 黒 です。



・color→ブラック × マルチカラー



・サイズ〈縦×横×マチ幅〉

→〈約 17cm× 約 21.5cm× 約 8.5cm〉





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