『ホカオネオネ HOKAONEONE Hopara2 ホパラ2 サイズ28.0cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 35分に出品され03月28日 17時 35分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ホカオネオネ

ポパラ2



今期のモデル、購入はユナイテッドアローズの正規品です。



サイズ28.0cm

カラー ブラック



特に目立つような汚れ、傷等は無い美品ですが、

中古品の為、神経質な方のご購入は、お控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 28cm ブランド: ホカ／ホカオネオネ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ホカオネオネ

HOKAONEONE

Hopara2

ホパラ2

サイズ28.0cm