『信州安曇野産コシヒカリ玄米30Kg有機肥料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 04時 48分に出品され04月29日 04時 48分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類...玄米

銘柄...コシヒカリ

量...30kg

お待たせしました。令和６年産新米を収穫しました。

令和６年産信州安曇野産コシヒカリ玄米30Kg

昼夜の温度差と北アルプスからのきれいな水で

おいしいお米になりました。

孫の健康を願って有機肥料100%と減農薬で

丹精込めて育てたおじいちゃんの安心米。

コイン精米でお好きな白さに精米してお召し上がりください。

我が家では白米同様に炊けて、食感も白米に近い

７分づき精米を愛用しています。

玄米保存で春まで美味しく召し上がれます。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コシヒカリ