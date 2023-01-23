『信州安曇野産コシヒカリ玄米30Kg有機肥料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 04時 48分に出品され04月29日 04時 48分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|コシヒカリ
RAOH様 専用 精米コシヒカリ
¥ 10725
令和6年度新米 福島産「天のつぶ」玄米30kg
¥ 10764
「sachi」様専用 新潟県 令和6年 岩船産コシヒカリ 中米 玄米 30kg
¥ 9750
【南魚沼産】古米！コシヒカリ！30キロ
¥ 9750
コシヒカリ埼玉県産令和5年 玄米30キロ
¥ 10530
パピヨン様
¥ 10218
岩手県産 ひとめぼれ 30kg 精米無料サービス中！
¥ 10111
新米 山形県庄内産 つや姫 玄米20kg Ｇセレクション 特別栽培米
¥ 9945
✨新米✨つや姫✨令和6年産✨特別栽培米✨山形県庄内産✨精米25
¥ 9880
英都様専用 熊本県産「にこまる」玄米 30kg
¥ 9750
今の食品は安全か？ 発芽用玄米10kg ６年産コシヒカリ 特別栽培①農業等不使用
¥ 8580
《サンニン様専用》令和6年産☆特別栽培菜の花米☆20kg☆近江米コシヒカリ☆玄米
¥ 7644
農家直売！６年産南魚沼産 コシヒカリくず米３０キロ精米
¥ 10920
豊穣米 福島県産 コシヒカリ 白米 30kg
¥ 9750
⭕️明日まで【30kg ＊3袋】大阪堺産 ヒノヒカリ 令和6年 玄米30kg
¥ 17380
のりたま様専用令和6年 広島県庄原市東城町産 あきさかり 20kg 精米済み
¥ 7799
R5年度 宮城県産 ササニシキ 玄米
¥ 9750
農家直送！精米済み20キロ 新潟県産こしいぶき 特別栽培米 5年産 低温冷蔵
¥ 9734
落札価格9425円
33 入札履歴
終了
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