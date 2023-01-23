『LOOSE KNIT CARDIGAN【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 19時 19分に出品され04月17日 19時 19分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SuzuHirose×CLANE MOHAIR LOOSE KNIT CARDIGAN



サイズ: 1、2

色: WHITE、BORDEAUX、LEOPARD



★★専用出品いたしますので、ご購入前にコメントお願いいたします。

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素材 ナイロン41% ウール30% モヘヤ29% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ LOOSE

KNIT

CARDIGAN