『niceness lowe.h.h ブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 14時 50分に出品され04月16日 14時 50分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 niceness lowe.h.h 真ん中サイズのブラウンです。

ショップにて在庫を見せてもらい、好みの艶感の物を購入しました。

タグ付き未使用品です。



こちらのlowe.h.hは、ロゴのある表面側はオイルを通常の何倍も染み込ませ、さらにその上からロウを塗り込んでいるそうです。※セレクトショップkakinoha手記より。



オイルの光沢感とロウを練り込んだことによる色のムラ感によりアルチザンな雰囲気がでており、定番でリリースされているホースレザーのモデルよりもとても高級感があります。

なお、lowe.h.hは新品時から微細な傷が見られます。

こちらは新品未使用タグ付きですので、後天的に出来た傷は1つもございませんが、その点ご承知おき下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ナイスネス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ niceness

lowe.h.h

ブラウン