『AHKAH クレオクロスネックレス アーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 14時 50分に出品され04月15日 14時 50分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AHKAHのクレオクロスネックレスです。



数年前に購入して着用していましたが、ここ何年か着用していない為お譲りします。

店舗で何度かクリーニングしています。

日常的に使用しておりましたので、使用感は多少ございます。

神経質な方はご遠慮下さい。



箱とカードは紛失してしまいありません。



現在の定価は55,000円です。



素材：18Kイエローゴールド/ダイヤ

品番：AB0010010100

カラット：ダイヤモンド約0.01カラット

サイズ：チェーン全長約43cm

top約15mm×11mm



クロスの側面に作家の刻印「K」が入っています。

傷ではございません。



どうぞよろしくお願い致します(*^^*) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ AHKAH

クレオクロスネックレス アーカー