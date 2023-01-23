『Felisi フェリージビジネスバッグ 黒 1963/DS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 06時 39分に出品され04月10日 06時 39分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



商品名

Felisi フェリージ 2way ビジネスバッグ ショルダーバッグ ブリーフケース ブラック



○付属品

ショルダーストラップ(取り外し可能)



○サイズ(約)

縦 31cm

横 41cm

マチ (底) 11cm

ハンドル 長さ34cm

ショルダー 136cm

※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。



○カラー

ブラック



○仕様

外側

スナップボタン式ポケット×2



内側

スナップボタン式ポケット×1



1年前にこちらのサイトで「未使用に近い」ものを購入しました。使用感はございますが、

他の人と被らないフェリージです。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Felisi

フェリージビジネスバッグ

黒

1963/DS