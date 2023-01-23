『美品 Burberry バーバリー ブリーフケース ビジネスバッグ ノバチェック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 21分に出品され04月01日 04時 21分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Limited quantity! Act fast!

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当店は全て正規品となります。

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▪️商品

美品 Burberry バーバリー ブリーフケース ビジネスバッグ ノバチェック PVC ホースロゴ シャドーホース ヴィンテージ ビンテージ vintageレア 希少 コレクションA4 収納 PC 書類 通勤 通学 メンズ



▪️サイズ

タテ 28cm

ヨコ39cm

マチ 7cm

持ち手39cm

平置き実寸。※素人計測となります。



▪️状態

多少の細かなスレなどありますが、目立った大きな傷は特にありません。美品かと思います！ 状態は総合的な主観ですのでよく写真をご確認ください。ただし、used品であることをご理解いただきお求めください。



▪️カラー

キャメル ブラウン ダークブラウン

※モニターの発色等により実際の商品の色と若干差異が発生する場合があります。また色名は出品者の主観となります。



▪️素材

レザー 本革 PVC



■購入元 某大手リユースショップ

正規品ですのでご安心ください。

※素人検品のためまれに見落としがある場合がございますが、その点、ご了承お願い致します。



▪️配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号:72014202-1121-0006-1244 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

Burberry

バーバリー

ブリーフケース

ビジネスバッグ

ノバチェック