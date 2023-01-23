『H◆浴衣 夏物 レース こげ茶 バチ衿 裄63.5 丈160 袖46【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 07分に出品され03月27日 17時 07分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#みどりのなみへい

身丈(肩山から)...160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ H◆浴衣 夏物 レース こげ茶 バチ衿 裄63.5

丈160

袖46