『GIANNI CHIARINI レディース 2WAYハンドバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 13時 26分に出品され03月31日 13時 26分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年度購入。一度短時間の使用。



スエード地とボアの組み合わせが可愛らしい2WAYバッグ。小ぶりながらもマチがあり、貴重品の持ち運びに便利です。ストラップを取り外すことでハンドバッグにもなるので、気分やコーディネートに合わせてスタイルを変えてお使いいただけます。





■サイズ（約）

H18×W27×D11cm

持ち手：27cm、持ち手（高さ）：4cm

ストラップ：131cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジャンニキャリーニ

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