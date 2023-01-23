『ダイソン(Ｋ)V10 SV12 fluffy ２パイプ付 パーツセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 08時 53分に出品され03月08日 08時 53分に終了予定です。即決価格は10,582円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (Ｋ)

Dyson Cyclone V10 SV12

ブランド：Dyson

形状：スタンド(スティック)型

集じん方式：サイクロン式

バッテリー：純正バッテリー装備

ヘッド種類：ソフトローラーヘッド

2パイプ付属：ブルー艶消し(ロング)

オレンジ艶消し(ショート)



※事務局からの指導により、ヘッドの選択方式は取り止めましたので、ご理解お願いします。



※交換済フィルター付

※トリガーロック付

各種取扱説明書付(印刷物)

パーツは写真に写っているもの全てです。



本体及びパーツ全て分解整備洗浄消毒除菌剤です。



連続稼働時間(実測値)

エコモードでヘッド無 連続稼働55分以上確認

限界まで使うとバッテリー劣化原因になる為

各モードでの動作確認済

MAXモード４分以上

標準モード２５分以上



※本体及びパーツはあくまで中古品ですので、その品質を保証することはできません。

充分ご理解の上ご希望の方へお譲りしたいと思います。



フローリング硬い床に適したソフトローラー



ストレートパイプは長さの違う２本を付属、交換用フィルターも付属、フィルター洗浄乾燥させる間も問題無く使えます。またトリガーロックも付属、ダイソン本体のスイッチにはロック機能がありませんので、お好みにより使っていただければ指はフリーになりお掃除が楽です。



ダイソンの強力な吸引力とコードレス掃除機の使い勝手の良さ、長さの違う2本のパイプ付属、皆さんに少しでもお安く体感していただきたく、サイト内、最安値を自負しております。

他社サイトにも出品しています。



ご覧いただきありがとうございます。



プロフィールご覧ください。



この機会にぜひよろしくお願いします。



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