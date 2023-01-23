『⚫︎mo-0001 新品 名古屋帯 ハロウィン 西陣織 大光織物 GK-10-2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 02時 24分に出品され03月29日 02時 24分に終了予定です。即決価格は16,779円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ 新品 名古屋帯 お仕立て上がり 大光織物 西陣織 ハロウィン ◆ GK-10-2





【 寸法・汚れ等 】

最終画像に採寸表をのせておりますので、ご確認をお願いいたします。



長さ：370cm

幅： 31cm



【 素材 】

絹



【 色 】 黒系

※モニター等によって実物との色味に差異が生じる場合がございます。



【 状態 】

新品お仕立て上がり



【 その他、注意事項 】



★沖縄・北海道別途送料+300円必要

★土日祝は休業の為発送はお休みさせていただきます。

★単品お値下げ不可

★配送方法の指定は不可とさせていただきます。

★送料は当社負担の為、出来る限り小さく折りたたみ発送させて頂く事をご了承ください。

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#32o0001 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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