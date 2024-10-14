『すくい織 シルクロード ラクダ 月 黒 正絹 太鼓柄 袋帯【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 19時 04分に出品され04月03日 19時 04分に終了予定です。即決価格は10,690円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
m310＊正絹 金駒刺繡 小槌 鶴 松 菊 桜 手縫い仕立て 訪問着
¥ 9360
未使用品 開き名古屋帯 紗紬 夏帯 松葉仕立て 青 束ね熨斗 3ｍ59㎝ 正絹
¥ 15400
【逸品】九寸 名古屋帯 六通柄 正絹 サーモンピンク 金彩 唐花 疋田柄 着物
¥ 10920
正絹 振袖用 袋帯 枝垂れ花文 金糸 ラメ ㊹
¥ 8424
結城紬 総亀甲 消炭色 美品
¥ 35000
専用帯126 ●高級 正絹 夏帯 六通 袋帯
¥ 9984
草履バック S09フォーマル日本製 高級 着物 帯地 留袖 紋付き バッグ 和装
¥ 20349
正絹 螺鈿袋帯
¥ 22950
辻ヶ花訪問着 正絹 空色から緑への美しいグラデーション
¥ 10452
新品 4点 浴衣 セット 浴衣セット ゆかた レディース 赤 花柄 Y4-58
¥ 10904
訪問着 汕頭刺繍 薄い灰紫 吉祥花 金彩加工 身丈157cm お洒落 袷 正絹
¥ 17500
袋帯 ブルー地もみじ
¥ 9516
正絹 全通袋帯【螺鈿細工】 No.1657
¥ 12350
C-233 うそつき美容衿 半衿、衣紋抜き付き
¥ 205253
色留め袖 一つ紋 比翼付き
¥ 9750
振袖 正絹 金駒刺繍 籠目 女性らしいデザイン 広衿 袷 着物 翼-229
¥ 7800
★逸品★ 本場大島紬 反物 最高級品 0081 白地
¥ 16770
正絹 紬 小紋 袷 ガーベラ
¥ 7722
落札価格10690円
588 入札履歴
終了
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