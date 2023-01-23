『ビンテージ シャンパン ホワイト オーロラスワロ フラワーイヤリング ゴールド【2024年最新】 』はヤフオクでから05月08日 19時 42分に出品され05月08日 19時 42分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビンテージコスチュームジュエリー

オーロラのスワロビジューと

シャンパンゴールドに煌めく

マイクログリッターコーティング

パーティーからデート、仕事にも

お使い頂けます



■お作りの特徴



画家の手書きストロークを再現したかのように美しい花びらの形で



ゴールドカラーのフレームも

繊細なカーブなのにめっきがたっぷり

丁寧に施され

近年の量産品や雑貨とは別物です



花びらのカラーリングは

パール調ホワイトが

土台の細かい凹凸仕上げで立体的に

ほんのりゴールドカラーを透かすように光り

シャンパンの泡のような輝きです



■状態



新品クオリティで綺麗ですが

年代物をお譲り頂き、それをベースに

スワロオーダーしましたので

肉眼でぎりぎり確認できる程度の

針の先のような剥げが花びらに

一箇所あります

写真でご確認ください



泡のような光り方なので着用時はそこまで

気にならないかと思います



■コーディネート&TPO



デートでシャンパンや

スパークリングトニックを頂くときに

つけていけたら最高に素敵だと思います



夜のライトになると雰囲気良く浮かび上がってくれるイヤリングです



着用時は花がやや縦長になるので

大人クール&シャープ

甘くないのに上品なのは

フラワーモチーフでは貴重かと思います



お顔周りが反射板的に明るくなりますので

女性らしいのに媚びがなく

どなたにも失礼にならないデザイン



モデル着用写真は、コーディネートサンプルとして合成でお作りしております



似たものを手に入れてしまいましたので

大好きでしたが

お使い下さる方にお譲りしたいと思います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ビンテージ シャンパン ホワイト オーロラスワロ フラワーイヤリング ゴールド