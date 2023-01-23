『ビンテージ シャンパン ホワイト オーロラスワロ フラワーイヤリング ゴールド【2024年最新】 』はヤフオクでから05月08日 19時 42分に出品され05月08日 19時 42分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|未使用に近い
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¥ 17308
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¥ 10855
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¥ 12000
落札価格4600000円
408 入札履歴
終了
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