『【超希少】棚田米 酵素米 コシヒカリ 玄米20ｋｇ「標準白米に精米」【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 23時 03分に出品され04月06日 23時 03分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □ SALE

１０Ｋ以上 紙袋 から 無地ビニール袋

変更

１００円の 値下げ



◤ ◢◤◢ ポツンと一軒家 山奥のㄘ‪さな

農家、米屋では無ので ◤ ◢◤◢

#米カリ ⬅️ または、最下部の

アイコンをタップは、出品米の全部

見られ



□ ⚫︎ 水田には山奥の雪解け水、ミネラル

豊富な清流を使用



⚫︎ 粘土は美味しさのカギ(お米マスター

農水省より）お米は、粘土質の土を

加えて欠点を補う



⚫︎ ３００万年前、琵琶湖があった山奥

稲の成長に必要なミネラルの重粘土質

の土壌が有る。米と相性が良く甘み等

絶品の米を生みだす最適な環境、地区

わずか数パーセントの生産、出まわる

ことがない 希少



□ 昭和２７年からずっと

宮内庁御用達「献上」を続けてきた

と、いう歴史

魚沼産コシヒカリ勝つとも劣らない

ミルキークィーン・つや姫を超える

美味しさ



⛑ 当り、高級米の あかし

道の駅、直売

食した方々から甘い美味しいと

また

高評価も ５つ⭐️

口コミにより、ご購入が急増

高価なのに沢山のフォロワーと

受取り評価一覧、見て頂きたくと



⚠️

名称 うるち精米

容量 玄米時、袋に記載

精米 発送日、標準白米 ➡️ 一、〇 割

減量まで削り 4.５Kgが4

収穫 令和６年

産地 滋賀県

品種 コシヒカリ



□ 下記など お気軽に ご質問を⁉️

玄米・無洗米、ミルキークイーンなど

５銘柄の食べ比べ #２０Kg ・ #２５Kg

も承り



□ 特別栽培

⚫︎ 話題#ネオニコ 農薬ナシ

生物の死滅、人体発がん性

農薬：栽培期間中不使用



⚫︎ 酵素米 → #酵素 と#アミノ酸

更にアップ



□ 全国送料無料、到着日時可 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コシヒカリ