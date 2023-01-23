『ミューズ限定SITA PARANTICA ミニトート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 13時 42分に出品され03月27日 13時 42分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

先日こちらで新品のお品を購入させていただきました。完売しており探していたとても素敵なバッグですが普段荷物の多い私には小さく迷いましたが新品のうちに出品させていただくことにいたします。

タグはグレーとなっておりますがベージュB（濃いお色のほうです）前出品者さまにもご確認させていただきました。

新品・未使用品ですが自身もこちらでお譲りいただいたお品で開封しておりますのでご了承いただきご検討下さるようお願いいたします。

軽く折りたたんで発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミューズドゥドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ミューズ限定SITA

PARANTICA

ミニトート