『cootie productions キャップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 17時 19分に出品され04月08日 17時 19分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 cootie productions キャップ



カラー ブラウン

サイズ フリーサイズ

素材 ウール 90% /カシミヤ 10%

ストラップ部分 牛革





2年前に購入しましたが着用することがないため出品しました。

質問ありましたらコメントなどでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ cootie

productions

キャップ