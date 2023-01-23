『CRIMIEクライミー 【新品】ウールダッフルコート本革アプリーケーション M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 04時 21分に出品され04月16日 04時 21分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 THE CRIMIE クライミー

ウール ダッフルコート

新品 未着用品



ブラック



定価 81400円



新品で購入後、試着以外の着用歴はありません。



ベルト等、アプリケーション類は全て本革になります。



ウールはとても軽く柔らかな仕上がりで、チクチク感も少なく、保温性にも優れた作りになっております。



ストリートは勿論、通勤時などのアウターとしてもお使い頂ける便利な一着です。



日本人の体型に合わせたスタイリングで、絶妙なカッティングや着丈感が、従来のダッフルコートの野暮ったさを払拭した作りになっております。



表記サイズ JP M



肩幅実寸…約47㎝

身幅実寸…約55㎝

着丈実寸…約72㎝

袖丈実寸…約63㎝

※上記実寸は平置きの素人採寸になりますので、若干の誤差はご容赦くださいませ。



完全な未開封品をお考えの方は、お控えください。



購入者様ご決済後1〜2日以内に【匿名配送】で発送させて頂きます。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: クライミー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CRIMIEクライミー



【新品】ウールダッフルコート本革アプリーケーション M