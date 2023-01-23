『未使用 新品 ほぼ美品 袷 大島紬 雪輪 亀甲 正絹 身丈168 裄66【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 08時 11分に出品され03月23日 08時 11分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 雪輪文様は、雪の結晶をくぼみのある円形で表した文様で、平安時代から使われてきました。雪は五穀の精とも呼ばれ、雪解け水が農作物を育むことから豊作の象徴とされてきました。また、雪はすぐに解けてしまう儚いものという性質も持ち、日本人特有の桜への愛着とも相まって、雪輪文様は長く愛されていま



■サイズ(cm)



・身丈 168

・裄 66

・袖丈 49

・袖巾 32

・前巾 23

・後巾 30

裏地に2箇所ホックシミあり、表に影響はありません



●梱包は簡易包装です。



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せ1下31

大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？



中古品としては全体的に美品だと感じますが、主観によりますのでご理解のある方でお願いします。



目視では気づかなかった細かいアクや汚れがあるかもしれません。ご了承のほどお願いします。



※何卒ご理解の上、購入をお願いいたします！( •◡-)



プロフィールもご確認下さい。



身丈(肩山から)···165〜169cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 未使用 新品 ほぼ美品 袷 大島紬 雪輪 亀甲 正絹 身丈168

裄66