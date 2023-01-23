『Dell u3219q U3219Q 4k 31.5インチモニター【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 22時 59分に出品され03月19日 22時 59分に終了予定です。即決価格は21,750円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 使っていなかったため、出品します。



少し変形し、写真にあるボタンがあります。決定ボタンが押せません。



ただ、選択した状態で放置すれば、決定になるので使用上問題はありません。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: デル