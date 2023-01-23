『ディズニー マニッシュ ワンピース Tim Burtons ナイトメア【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 05分に出品され03月25日 02時 05分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Disney（ディズニー）マニッシュ ワンピース

(Tim Burtons The Nightmare Before Christmas ジャック・スケリントンver)【A】になります



サイズ：S



新品未使用品です。

購入後、ハウス保管していました



【カラー】黒ブラック

【サイズ】 S

平置き素人採寸になります

着丈：前側 約97cm

後ろしっぽまで 約110cm

肩幅：約39cm

袖丈：約57cm



【デザイン】ストライプ



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#アパレル・雑貨319ショップディズニー

#推しの担降り 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ディズニー

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ワンピース

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Burtons

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