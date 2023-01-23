『no E mosen pink hoodie y2k ピンク フーディー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 37分に出品され03月30日 16時 37分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ3です！

試着程度の着用です。



Number (N)ine ナンバーナイン undercover アンダーカバー Raf Simos JeanPaulGaultier ジャンポールゴルチエ好きにはたまらないvintage 感のあるデザインです。



AlyxやRick owens、Balenciaga,yori sport好きの方にはたまらないデザインではないでしょうか。

アイレットがついたデザインは珍しいと思います。

ピンクは今季のトレンド色でもあり、Lil uzi vert Pink tapeの物販がお好きな方にも。

ダメージ感がある褪せた色味で、ウォッシュ加工が施されています。



Entire studiosやYeezy gapの形に近いです。



Comme des Garçons コムデギャルソンやISSEY MIYAKE イッセイミヤケ、Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト Ys ワイズを彷彿させる様な美しいラインの商品です。



未使用、室内で一度試着した程度になります。

好みの系統が変わったため、出品いたします。



フォロー割引実施しておりますので、ぜひプロフィールをご覧下さいませ。



発送までにお時間いただく場合がございます。

ご了承くださいませ。



Vaqueraやkiko kostadinovを彷彿とさせるアンニュイなデザインで、y2kスタイルやグランジスタイルが好きな方には特におすすめ。



NutemperorやFeng Chen Wang Fax copy press COMMON/DIVISORと同じ中国初のブランドです。ジャンポールゴルチエのパワーネット、セカンドスキンを彷彿させるようなデザインで、テック系 モード系 Y2Kなどの 流行を網羅したブランドですのでぜひご検討くださいませ。







その他、スウェット ハンドバッグ ショルダーバッグ ジャケット デニムジャケット デニム 様々な商品出品しております。ご覧くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

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