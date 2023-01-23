『結城紬 総亀甲 消炭色 美品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 38分に出品され04月22日 12時 38分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 結城紬の総亀甲(ベタ亀甲)の袷です。

お色は消炭色(チャコールグレー)のとてもシックな良いお色です。

八掛は媚茶色です。

衿は紐で縛るタイプです。

胴裏に継ぎがあります。

証紙等はございません。

2回ほど着用して桐タンスにて保管しておりました。

状態は、特に目に付くシミやほつれなど見当たらない美品ですが素人の検品ですのでご理解のある方のみご購入頂けますようお願い致します。

サイズは、

肩身丈162、5センチ(内揚げ前8センチ位、後14センチ位あります)

裄66、3(4センチ位出せそうです)

袖幅34、3センチ

袖丈49、4センチ

前幅25、6センチ

後幅30、2センチ

(素人の採寸ですので多少の誤差はご了承下さい)



良いお色で気に入っておりましたが着る機会が減りましたのでどなたかお気に召した方にお譲りできたらと思っております。



※個人が自宅にて保管しておりましたお品物ですのでご理解のある方にお譲りできたらと思っております。

※素人の検品ですのでよく見ているつもりではございますが細かいところまで気が付かないこともございます。ご理解いただけますようお願い致します。

※即購入いただき大丈夫です。

※ご質問、交渉には出来るだけ迅速に対応させていただきますが即購入いただいた方が優先となります。

※喫煙者はおりませんが猫を1匹飼っております。



発送は自宅にございます梱包資材を再利用してコンパクトにして発送させていただきます。宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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着物・浴衣 タグ 結城紬 総亀甲 消炭色 美品