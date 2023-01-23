『[美品] YOUNG&OLSEN トートバッグ レザー シボ革 ゴールドロゴ M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 13時 02分に出品され04月09日 13時 02分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐︎アイテム



YOUNG&OLSEN ヤングアンドオルセン

トートバック ハンドバック

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⭐︎発送



ご購入、お支払い確認後

即日発送を心がけます！

簡易包装にて1日〜2日で配送致します。

小さくまとめて発送する場合もあるのでご了承願います。





⭐︎状態



大きく目立つ傷汚れはなく美品の商品ですが、若干の角擦れはあります。





⭐︎購入先



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。





⭐︎size



縦 30㎝ 横 40㎝ マチ 12㎝

持ち手の長さ 8㎝



あくまで目安ですので参考程度でお願いします！







✴︎商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。



お品物によってはお直しをしてある場合がございます。



こちらはあくまで中古品になりますので、中古品の特性にご理解のある方からのご購入をお待ちしております。



✴︎また中古品ですので全ての箇所を写真、説明文に記載はできませんので気になる箇所は購入前に質問お願い致します。

モニターや撮影環境により色の見え方が変わる場合もございますのでご了承願います。



✴︎お客様都合(サイズ・イメージ違い等)での返品・キャンセルはお受けできかねますので、よくご確認いただいた上でお買い求め下さい。



✴︎ご検討に際し、プロフィールのご確認をお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤングアンドオルセンザドライグッズストア

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トートバッグ レザー シボ革 ゴールドロゴ M