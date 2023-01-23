『【新品、未使用】NEW ERA 黒 リュック・バックパック 28L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 03時 18分に出品され03月11日 03時 18分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プレゼントで頂きましたが、使わなさそうなので出品します



新品、未使用タグ付きです



定価 13,200円



サイズ

28L

330×480×180 mm



#ニューエラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品、未使用】NEW

ERA

黒

リュック・バックパック 28L