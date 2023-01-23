『THE NORTH FACE 黒 ナイロン キャリーケース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 12時 42分に出品され04月05日 12時 42分に終了予定です。即決価格は14,490円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザ・ノース・フェイス

BCローリングダッフル

定価￥41,690(税込)



ユニセックス



1回使用しました。



耐久性に優れる1000デニールのリサイクルポリエステルを使用し、TPEファブリックラミネートで生地の耐水性を高めた、ウィーラー付きの大型ダッフルバッグです。

ボトムには840デニールナイロンで補強を施し、ウィーラー部分には高強度のハウジングを採用。メインコンパートメントは、デニール字型に大きく開く開口部でシンプルな1気室。濡れや汚れに強く、重いクライミングギアや不揃いな荷物なども気兼ねなく放り込める高い耐摩耗性が特長です。

背負えるショルダーハーネスと、荷揚げや運搬に便利なグラブハンドル、街中で便利なキャリー用ハンドルを装備しています。

※生地に耐水性のある生地を使っていますが、製品そのものに防水を保証したものではありません。

Fabric

1000DTPEファブリックラミネート（リサイクルポリエステル100％） 840Dリサイクルナイロン

Function

ボトムは擦れに強い840Dナイロンで補強／背負うことのできるショルダーハーネス／D字型で大きく開くファスナーオープニング／サイドにファスナーつきセカンドコンパートメント／トップにキャリー用のグラブハンドル／IDウィンドウ／丈夫なウィールとハウジング

原産国

ベトナム

Size

ONE SIZE

Weight

約2,690g

Color

ブラック

寸法

H36×W71×D37cm

Capacity

97L 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ THE

NORTH

FACE

黒

ナイロン

キャリーケース