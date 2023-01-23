『日本育児 トラベルベスト Evo グレー チャイルドシート 9〜18kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 17分に出品され03月10日 00時 17分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本育児 トラベルベストEvo グレー

チャイルドシート



子供が大きくなりジュニアシートを購入し、使用しなくなったため出品しました。

使用による傷や汚れは多少ありますが、綺麗な状態だと思います。

取り外せる部分は全て取り外してクリーニング済みです。

プチプチとビニール袋で簡易梱包して発送します。



中古品であることをご了承の上でお取引きをお願い致します。



対象体重:9〜18kgまで

取付方法:シートベルト固定

カラー:グレー

重量:3.1kg

付属品: 収納袋、取扱説明書



ご覧いただきありがとうございます。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>外出・移動用品>>>チャイルドシート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ニホンイクジ