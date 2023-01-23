『日本育児 トラベルベスト Evo グレー チャイルドシート 9〜18kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 17分に出品され03月10日 00時 17分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ベビー・キッズ>>>外出・移動用品>>>チャイルドシート
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ニホンイクジ
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落札価格9360円
971 入札履歴
終了
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