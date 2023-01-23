『草履バック S09フォーマル日本製 高級 着物 帯地 留袖 紋付き バッグ 和装【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 13時 45分に出品され03月12日 13時 45分に終了予定です。即決価格は20,349円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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色無地 訪問着 附下 バッグ 和装 フォーマル 入学式 卒業式 草履バック



上品な帯地のフォーマル用高級草履バッグセットです。

留袖はもちろん、訪問着・付下げにもご使用頂けます。

数に限りがございますので、ご注文はお早めにお願いします。



●サイズ

・バッグ

幅：約25cm

高さ：約14cm

マチ：約10cm

・草履

・. 長さ：約24cm

(23cm～24cmの方に適応します。)

高さ：約5.5cm(カカト部分)





※草履の色合いは実物と若干異なる場合がありますので、ご了承ください。



■注意項目



※ 写真撮影に使用した靴・アクセサリー等は含みません。

※ ご使用のＰＣ環境により、写真と実際の色・風合いに若干の差異がみられる場合があります。

・購入後、自己キャンセルできませんのでご注意くださいませ。

・出張が多いため、1週間まとめて発送しております。万が一、海外出張の場合10日間以上お時間を頂きますので、ご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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着物・浴衣 タグ 草履バック

S09フォーマル日本製

高級

着物

帯地

留袖

紋付き

バッグ

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