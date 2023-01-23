『THOMAS MASON ×GOLDWIN 別注 tartan BDシャツ L【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 22時 24分に出品され05月08日 22時 24分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの歴史】

THOMAS MASONは1796年に設立された、英国の高級シャツメーカーです。長い歴史を持ち、品質とデザインに定評があります。



【デザインとスタイル】

このシャツは、ネイビーを基調としたチェック柄が特徴で、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。ボタン付きの襟元が、より洗練された印象を与えます。



【着心地と機能性】

THOMAS MASONのシャツは、着心地が良く、通気性にも優れています。長袖デザインで、季節を問わず着用可能です。



- ブランド: THOMAS MASON×

GOLDWIN

- 色: NC（ネイビー/チェック）

- デザイン: チェック柄

-サイズ:L



肩幅約４９ｃｍ

身幅約５７ｃｍ

着丈約７４ｃｍ

袖丈約６８ｃｍ



-参考上代:¥26.400-



新品、タグ付き

試着のみの未使用品ですが、

個人所有の自宅保管品です。



神経質な方や

お客様気分のサービスを

ご所望の方には

店舗にて購入をオススメします。

ご覧いただきありがとうございます。



ご不明な点、

ご質問はお気軽にお問い合わせ下さい。



カラー···ブルー



柄···チェック



カラーデザイン···ボタンダウン(BD) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: トーマスメイソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ THOMAS

MASON

×GOLDWIN

別注

tartan

BDシャツ

L