『BIGMAC デニムカバーオール70s XL相当【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 03時 07分に出品され03月28日 03時 07分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BIGMAC(JC PENNY) カバーオール

サイズ表記なし(XL程度)

素人採寸で 身幅58cm着丈78cm

肩幅47cm袖丈61cm



ビッグマックの70年代デニムカバーオールになります。

ブランケット付き

襟のコーデュロイの一部が色褪せています。ただ着てる状態では該当箇所折れてるので目立ちません。

前ポケットの内側ステッチほつれ

脇の部分も糸が出てますが穴が空いてる所はありません。

その他破れやほつれ汚れ等は無いので年式の割にはボディの状態は良いかと思われます。



古い物なので見落としもあると思います。

古着にご理解ある方のみ宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ビッグマック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BIGMAC

デニムカバーオール70s

XL相当