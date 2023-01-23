『櫻坂46 縁日1等 藤吉夏鈴 アクリルブロック 4th Anniversary【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 20分に出品され03月10日 02時 20分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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4th YEAR ANNIVERSARY LIVE アニラ

UNIS ON AIR 縁日 1等 一等



ガチャ ガチャガチャ



◎即購入可（確認のコメント不要）



櫻坂46 ネームタグキーホルダー ガチャ 白 黒

カプセルトイ



生写真



2024年 クリスマスサンタ

3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE ライブ衣装

4th ARENA TOUR IN 東京ドーム オープニング衣装

どうぶつ着ぐるみ



櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?



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縁日

パスケース

アクリルブロック

スクエア缶バッジ

Big アクリルスタンド

アクリルキーホルダー

ネームタグ

パズルアクリルキーホルダー



#さつまいも櫻坂



・複数メンバー出品しております。同梱可能な商品は送料分値引きします。

・購入者自己都合のキャンセルは原則受付ませんのでご了承ください。



状態確認はしておりますが、アクリルは製品の特性上、目立たない傷でも小傷が付きやすい商品です。

トレードで入手した物もございますので、ご理解ある方でお願い致します。

商品入手時にはスリーブにすぐ入れて保護はしております。

発送もキズ防止の梱包は致します。



上村莉菜 小池美波 小林由依 齋藤冬優花 土生瑞穂



井上梨名 遠藤光莉 大園玲 大沼晶保 幸阪茉里乃 武元唯衣 田村保乃 藤吉夏鈴 増本綺良 松田里奈 森田ひかる 守屋麗奈 山﨑天



石森璃花 遠藤理子 小田倉麗奈 小島凪紗 谷口愛季 中嶋優月 的野美青 向井純葉 村山美羽 村井優 山下瞳月



グループ名···欅坂46 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 目立った傷や汚れなし