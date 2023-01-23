『Apple iPad Smart Keyboard Folio 11インチ用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 05時 22分に出品され04月18日 05時 22分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple純正 Smart Keyboard Folio MXNK2J/A

アップル

スマートキーボードフォリオ



○付属品

箱、説明書



〇使用状態

新品を購入後、数回使用し、保管をしていました。

動作確認済みです。



商品はイメ一ジと違った、返品、交換などをご遠慮ください。

商品の状態をよく了解した上でご購入お願いします。



価格：29,800円

型番：MXNK2J/A



以下のモデルすべてに対応しています。



iPad Air （第4世代）

iPad Air （第5世代）

iPad Pro （11インチ）（第1世代）

iPad Pro （11インチ）（第2世代）

iPad Pro （11インチ）（第3世代）

iPad Pro （11インチ）（第4世代）



- 製品名: iPad Smart Keyboard Folio

- 色: 黒

- ブランド: Apple

- キーボードレイアウト: 日本語

- 素材: 合成皮革 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし