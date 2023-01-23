『C-233 うそつき美容衿 半衿、衣紋抜き付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 23時 08分に出品され04月11日 23時 08分に終了予定です。即決価格は205,253円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美容衿 うそつき衿 仕立て衿 半衿付き

黒地 紫 桜 大正ロマン 古典柄 牡丹



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綿 使用



半衿を縫い付けてあります。



無地、規則的な柄以外は、

同じ生地でつくっても柄の出方が個々に異なります。

一点ものになります。



衿芯を入れてご使用なされた方がきれいにみえます。

浴衣にもご利用頂けます。



暑さ対策にもよろしいと思います。

調節して通年着用可能です。







衣紋抜きは2か所腰ひもを通す部分があり、衣紋が抜けます。



腰紐、ベルトを通す部分も幅広で

両方に安定感がでるように製作しました。



色々な方の体型に合わせることができるとおもいます。



※腰紐は滑りにくい物 （綿、絹、モスリン各100%）

をお勧め致します。

滑りやすいものにしてしまいますと緩くなりやすい為です。





お手洗い等、着崩れの際にも直しやすい長さにしております。

かぶせタイプの衿ではございません。



腰紐ございます。



独自の形にして2018 .9頃より製作販売してます。



着物 ゆかた 浴衣 着付け 着付け用 和装 和裁 和柄 和柄布 和柄生地

はんえり 手作り 嘘つき襟 重ね衿 伊達衿 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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着物・浴衣 タグ C-233

うそつき美容衿 半衿、衣紋抜き付き