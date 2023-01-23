『【希少】RRL ハンドツールド カービング レザー ベルト コンチョ【 新品】【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 09時 52分に出品され05月11日 09時 52分に終了予定です。即決価格は34,900円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 コレクションを少し整理するため出品します。



【商品名】

RRL (ダブルアールエル)



【特徴】

手作業で丁寧に仕上げたタンニンなめし革を使用。ヴィンテージシルバー仕上げを施したブラスのセンターバーバックルとカスタムディテール。腐食加工を施したシルバートーンのスナップ。

シングルプロング、シルバートーンのブラス製バックル

わずかに尖ったティップ

ストラップにシルバートーンのブラスのディテール



【サイズ】

32(全長約106cm、幅約6.6cm)



【素材】牛革



【定価】

85,800円(税込)



【生産国】

メキシコ



アメカジ、ポロ ラルフローレン 、ポロ カントリー、シルバー925、HTC、MLB、ベースボール好きな方にオススメ



ジョニーデップ、ベッカム、キムタク、EXILE AKIRA着用ブランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダブルアールエル

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【希少】RRL

ハンドツールド

カービング

レザー

ベルト

コンチョ【

新品】