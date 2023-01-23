『☆金銀財宝さま専用です☆XSサイズ 黒ペイズリー カスタム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 15時 25分に出品され03月12日 15時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆金銀財宝さま専用です☆



このたびはご注文ありがとうございます!(^^)!

それでは下記の仕様にて製作させていただきますね。



〇ＸＳサイズ 黒ペイズリー 9800円

〇下の幅19センチ→23センチに変更 +1500円

〇持ち手 補強ステッチ +0円

〇底板２重 +0円

〇マグネットホック開閉 +1000円

〇底鋲追加 +1500円

〇内側ジップポケット追加 +1500円

〇裏地ブラック +500円



以上で合計15800円→15000円 にて承ります。



１週間程度で完成発送しますね。

よろしくお願いいたします。





◎XSサイズ

高さ 約１８cm

横幅(上) 約２８cm

横幅(下) 約１９cm→２３㎝

マチ 約８cm



持ち手の高さ(バッグの上端～持ち手の頂点)約６cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ☆金銀財宝さま専用です☆XSサイズ 黒ペイズリー カスタム