『電波ソーラー！ CASIO 新品未使用 ミリタリー ゴルフ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 11時 06分に出品され04月07日 11時 06分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カシオ製、新品未使用の国内正規品の電波ソーラー時計です！

電波ソーラーなので、定期的な電池交換、時間調整の心配なし。長くお使い頂けます。



サッカーや野球、ジョギング、バスケなどスポーツのシーンや普段使いにも使えるカッコよく便利な一本です。



•ケースサイズ（縦×横×厚さ）

【45.1 × 42.1 × 11 mm】

•質量【34.7 g】

•ケース・ベゼル材質

【樹脂／ステンレススチール】

・バンド

【クロス／合成皮革バンド】

・防水性

【5気圧防水】

【・電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6】

【・タフソーラー（ソーラー充電システム）】



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サバゲー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 電波ソーラー！

CASIO

新品未使用 ミリタリー ゴルフ