『Amway アムウェイ 鍋 21ピースセット と ウォック 網2枚付き @【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 04時 16分に出品され03月14日 04時 16分に終了予定です。即決価格は24,650円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古品ですが焦げ無く!まだまだ使用して頂けると思います。

無水鍋 ステンレス多層構造

鍋

(セット内容)

○小ソースパン

○中ソースパン

○大ソースパン

○中フライパン

○大フライパン



○6リットルシチューパン

○6リットルシチューパン用スティーマー

○6リットルドーム型カバー

○仕切り板

○うち鍋

○万能カップ×6



と



アムウェイ ウォック

無水鍋 ステンレス多層構造



中華鍋に揚げ鍋に オーブン調理 ケーキ 蒸し物 などいろいろできますね(^^)v



網2つ付き。





使用していました中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。



バラ売り、お値下げの対応はありませんので、よろしくお願いいたしますm(__)m





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鍋は美品有り、中古品ですがまだまだ使用して頂けると思います、中古品ですので傷、取手ヒビヤケなどあると思いますが、まだまだ使用して頂けると思います。



セットでお安く出品致します。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし