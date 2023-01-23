『Nike Air Jordan 1 Low golf【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 10時 14分に出品され04月25日 10時 14分に終了予定です。即決価格は10,925円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。







【商品の説明】

商品名：NIKE AIR JORDAN 1 LOW GOLF

サイズ：US9 27センチ

カラー：黒 緑 白











【商品の状態】

使用状況：新品購入後1回打ちっぱなしで数時間着用しました。純正インソールは使用していないので新品です。



神経質な方のご購入はご遠慮ください。



すり替え等防止の為、返品・返金はお受け致しかねます。











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#ジョーダン 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: ナイキゴルフ