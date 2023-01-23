『Cartier カルティエ ショルダーバッグ マストライン レザー ボルドー【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 21時 38分に出品され03月25日 21時 38分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

Cartier カルティエ ショルダーバッグ マストライン スクエア クロスボディ 肩掛け 斜め掛け レザー ボルドー ロゴ 角型 人気 高級ブランド エレガント メンズ レディース ユニセックス 男女兼用

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他にもバッグや財布を出品しています。

⇒ #どんぶりアパレル

こちらもご覧ください。

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○サイズ

タテ 約21cm

ヨコ 約31cm

マチ 約6cm

肩から本体まで 約34～42cm（5段階調節可能）

※多少の測定誤差はご容赦願います。



○仕様

フラップ開閉

ボタンポケット×1

ジップポケット×1

オープンポケット×1

イタリア製



○素材

レザー 他



○状態

ショルダー紐割れ 金具擦れ キズ 汚れ



○購入先

大手オークション ストア 正規品鑑定済み



高級ブランド・カルティエのショルダーバッグです。

使い勝手の良いサイズ感で買い物やデート、パーティまでご使用いただけるデザインです。

カルティエの市場相場上昇中です。資産価値にもなりますので、お買い得な今、お買い求めくださいませ♪



※ヤマト運輸⇄日本郵便変更することがあります。

※商品に大きな影響のない範囲で折りたたむ場合があります。

※中古品ですので、新品同様をお求めの方や中古品にご理解のない方はご遠慮願います。



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カラー...レッド

素材...本革



管理番号0711C24-9713 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: カルティエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Cartier カルティエ ショルダーバッグ マストライン レザー ボルドー