『【adidas】在原みゆ紀着用 アディカラー 70s ビンテージ ポロシャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 09時 35分に出品され04月01日 09時 35分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️ブランド◾️



adidas / アディダス



◾️サイズ表記◾️



JPN 2XL



◾️サイズ実寸 (cm)◾️



着丈：75.5



身幅：60



裄丈：49



◾️カラー◾️



ネイビー / 紺



◾️素材◾️



ポリエステル 100%



◾️コンディション◾️



未使用品タグ付き



◾️その他◾️



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【adidas】在原みゆ紀着用

アディカラー

70s

ビンテージ

ポロシャツ