『11-132 名古屋帯 九寸 美品 正絹 着物 名古屋仕立て【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 01時 38分に出品され03月22日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
グレー 花柄 紬 着物 正絹
¥ 7800
【カズ様専用】本場奄美大島紬 証紙付き 7マルキ 正絹 泥染め 流水雲取り雪輪文
¥ 13000
付下げ＊袷着物 シンプル 大小丸模様 グレー 略礼装 正絹 外出着 9SH16
¥ 10270
桜と菊花模様 金色 銀色 六通 正絹 成人式 振袖用 フォーマルな袋帯 57
¥ 10046
真綿紬 着物 袷 3色ぼかし縞 花絣 濃緑 裄66.5 Ｍ～Ｌ 中古 sn340
¥ 9828
京友禅 金彩 刺繍 訪問着 ひとつ紋
¥ 21700
LILYBROWN 浴衣
¥ 7800
muguet original sorbet 新品未開封 いちごソルベ 浴衣
¥ 9516
B格安 リメイク用 素材 まとめ売り 着物 和服 10点セット 浴衣 綿 反物
¥ 8112
とろけるチョコ柄 リバーシブル半幅帯【出品限り】
¥ 10686
伝統紋様 江戸小紋 吹き寄せ
¥ 9360
袋帯 豪華金銀糸 亀甲に鳳凰 花唐草 未仕立て 六通 着物 正絹 RO-1436
¥ 9204
未使用 新品 美品 袷 本場奄美大島紬 身丈159 裄68.5 雪輪 更紗柄
¥ 12350
美品 華徒然 地紋 金彩 牡丹 逸品 振袖 フルセット 振り袖
¥ 72358
【京袋帯】 白緑色 色とりどりなぼかし横縞 カジュアル 洒落帯 お上品
¥ 9126
★作家物 縮緬地 辻が花柄 附下げ・訪問着（正絹）仕立上り＜HH1642＞★
¥ 9620
袋帯 流線 銀糸 グラデーション グレー お洒落 着物 104a d
¥ 9555
名古屋帯 本場筑前博多織 伝統工芸品 唐草縞 R1162
¥ 13650
落札価格7566円
20 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！