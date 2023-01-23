『11-132 名古屋帯 九寸 美品 正絹 着物 名古屋仕立て【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 01時 38分に出品され03月22日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ



長さ 371



幅 30.5



帯芯なし



カラー グレー



正絹





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着物・浴衣 タグ 11-132

名古屋帯

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