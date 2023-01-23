『美品✨ イルビゾンテ ショルダーバック ブラック レザー ハーフムーン 三日月【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 16分に出品され03月07日 08時 16分に終了予定です。即決価格は10,350円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

美品✨ イルビゾンテ ショルダーバック ブラック レザー ハーフムーン 三日月



※偽物だった場合全額返金します。



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【状態】

美品です(^^)

目立った傷や汚れなくまだまだご使用いただけます(^^)



【素材】

本革



【サイズ】

高さ21

横幅32

マチ11

ショルダー120



※全てcm表記

※平置き採寸です。

※素人採寸のため多少の誤差がある場合がございます。



【カラー】

黒、ブラック



【購入先】

大手ブランドリユースショップ

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





ご不明な点がございましたらコメント欄にてお待ちしております(^^)



【免許】

古物商許可証：901022410063

取得済み



匿名◎即日発送◎丁寧な梱包◎で対応致します(^^)



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管理番号49 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨

イルビゾンテ ショルダーバック ブラック レザー ハーフムーン 三日月